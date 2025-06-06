Währungen / FINX
FINX: Global X FinTech ETF
35.00 USD 0.05 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FINX hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 35.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X FinTech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FINX News
Tagesspanne
34.90 35.16
Jahresspanne
23.49 35.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.95
- Eröffnung
- 35.03
- Bid
- 35.00
- Ask
- 35.30
- Tief
- 34.90
- Hoch
- 35.16
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 4.88%
- 6-Monatsänderung
- 27.32%
- Jahresänderung
- 25.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K