CotationsSections
Devises / FINX
Retour à Actions

FINX: Global X FinTech ETF

35.11 USD 0.16 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FINX a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.90 et à un maximum de 35.16.

Suivez la dynamique Global X FinTech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FINX Nouvelles

Range quotidien
34.90 35.16
Range Annuel
23.49 35.55
Clôture Précédente
34.95
Ouverture
35.03
Bid
35.11
Ask
35.41
Plus Bas
34.90
Plus Haut
35.16
Volume
99
Changement quotidien
0.46%
Changement Mensuel
5.21%
Changement à 6 Mois
27.72%
Changement Annuel
25.71%
20 septembre, samedi