FINX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Global X FinTech ETF hisse senedi 34.06 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.91 - 34.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 54 değerine ulaştı. FINX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X FinTech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Global X FinTech ETF hisse senedi şu anda 34.06 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.65% ve USD değerlerini izler. FINX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FINX hisse senedi nasıl alınır? Global X FinTech ETF hisselerini şu anki 34.06 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.06 ve Ask 34.36 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 54 ve günlük değişim oranı -0.96% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FINX fiyat hareketlerini takip edin.

FINX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Global X FinTech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.49 - 35.58 ve mevcut fiyatı 34.06 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.06 veya Ask 34.36 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.31% ve 6 aylık değişim oranı 19.85% değerlerini karşılaştırır. FINX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X FinTech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Global X FinTech ETF hisse senedi yıllık olarak 35.58 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.49 - 35.58). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X FinTech ETF performansını takip edin.

Global X FinTech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Global X FinTech ETF (FINX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.06 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.49 - 35.58 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FINX fiyat hareketlerini izleyin.