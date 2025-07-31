KotasyonBölümler
FINX: Global X FinTech ETF

34.06 USD 0.84 (2.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FINX fiyatı bugün -2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.91 ve Yüksek fiyatı olarak 34.39 aralığında işlem gördü.

Global X FinTech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

FINX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Global X FinTech ETF hisse senedi 34.06 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.91 - 34.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 54 değerine ulaştı. FINX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X FinTech ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Global X FinTech ETF hisse senedi şu anda 34.06 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.65% ve USD değerlerini izler. FINX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FINX hisse senedi nasıl alınır?

Global X FinTech ETF hisselerini şu anki 34.06 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 34.06 ve Ask 34.36 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 54 ve günlük değişim oranı -0.96% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FINX fiyat hareketlerini takip edin.

FINX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Global X FinTech ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.49 - 35.58 ve mevcut fiyatı 34.06 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 34.06 veya Ask 34.36 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.31% ve 6 aylık değişim oranı 19.85% değerlerini karşılaştırır. FINX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X FinTech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Global X FinTech ETF hisse senedi yıllık olarak 35.58 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.49 - 35.58). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X FinTech ETF performansını takip edin.

Global X FinTech ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Global X FinTech ETF (FINX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 34.06 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.49 - 35.58 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FINX fiyat hareketlerini izleyin.

FINX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Global X FinTech ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.90 ve yıllık değişim oranı 17.65% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
33.91 34.39
Yıllık aralık
23.49 35.58
Önceki kapanış
34.90
Açılış
34.39
Satış
34.06
Alış
34.36
Düşük
33.91
Yüksek
34.39
Hacim
54
Günlük değişim
-2.41%
Aylık değişim
1.31%
6 aylık değişim
19.85%
Yıllık değişim
17.65%
29 Ekim, Çarşamba
12:30
USD
Mal Ticareti Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​-94.837 B
Önceki
$​-85.541 B
12:30
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Askıdaki Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
0.0%
Beklenti
1.7%
Önceki
4.2%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-6.858 M
Beklenti
0.315 M
Önceki
-0.961 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
1.334 M
Beklenti
-0.345 M
Önceki
-0.770 M
18:00
USD
FOMC Bildirimi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
18:00
USD
Fed Faiz Oranı Kararı
Açıklanan
4.00%
Beklenti
Önceki
4.25%
18:30
USD
FOMC Basın Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki