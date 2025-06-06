Divisas / FINX
FINX: Global X FinTech ETF
34.46 USD 0.12 (0.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FINX de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.15, mientras que el máximo ha alcanzado 34.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X FinTech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
34.15 34.72
Rango anual
23.49 35.55
- Cierres anteriores
- 34.34
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.46
- Ask
- 34.76
- Low
- 34.15
- High
- 34.72
- Volumen
- 79
- Cambio diario
- 0.35%
- Cambio mensual
- 3.27%
- Cambio a 6 meses
- 25.35%
- Cambio anual
- 23.38%
