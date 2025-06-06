通貨 / FINX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FINX: Global X FinTech ETF
34.95 USD 0.49 (1.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FINXの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり34.67の安値と35.20の高値で取引されました。
Global X FinTech ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FINX News
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Next Big Theme: August 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- 3 Things – Macro Thoughts
- PayPal Falls Despite Q2 Earnings Beating Estimates: ETFs in Focus
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- 2 Fintech ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- FINX: Capturing All Major Trends Of The FinTech Industry
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- The Next Big Theme: June 2025
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
1日のレンジ
34.67 35.20
1年のレンジ
23.49 35.55
- 以前の終値
- 34.46
- 始値
- 34.79
- 買値
- 34.95
- 買値
- 35.25
- 安値
- 34.67
- 高値
- 35.20
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 4.73%
- 6ヶ月の変化
- 27.14%
- 1年の変化
- 25.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K