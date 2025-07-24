Валюты / FAF
FAF: First American Corporation (New)
65.90 USD 0.80 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FAF за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.81, а максимальная — 66.78.
Следите за динамикой First American Corporation (New). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
65.81 66.78
Годовой диапазон
53.09 70.92
- Предыдущее закрытие
- 66.70
- Open
- 66.60
- Bid
- 65.90
- Ask
- 66.20
- Low
- 65.81
- High
- 66.78
- Объем
- 1.550 K
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 0.05%
- Годовое изменение
- 0.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.