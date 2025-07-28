CotationsSections
FAF: First American Corporation (New)

66.35 USD 0.91 (1.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FAF a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.07 et à un maximum de 67.41.

Suivez la dynamique First American Corporation (New). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.07 67.41
Range Annuel
53.09 70.92
Clôture Précédente
67.26
Ouverture
67.41
Bid
66.35
Ask
66.65
Plus Bas
66.07
Plus Haut
67.41
Volume
1.188 K
Changement quotidien
-1.35%
Changement Mensuel
3.12%
Changement à 6 Mois
0.73%
Changement Annuel
1.34%
