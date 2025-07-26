통화 / FAF
FAF: First American Corporation (New)
66.35 USD 0.91 (1.35%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FAF 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.07이고 고가는 67.41이었습니다.
First American Corporation (New) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FAF News
일일 변동 비율
66.07 67.41
년간 변동
53.09 70.92
- 이전 종가
- 67.26
- 시가
- 67.41
- Bid
- 66.35
- Ask
- 66.65
- 저가
- 66.07
- 고가
- 67.41
- 볼륨
- 1.188 K
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- 3.12%
- 6개월 변동
- 0.73%
- 년간 변동율
- 1.34%
