货币 / FAF
FAF: First American Corporation (New)
66.58 USD 0.68 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FAF汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点65.89和高点66.92进行交易。
关注First American Corporation (New)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FAF新闻
日范围
65.89 66.92
年范围
53.09 70.92
- 前一天收盘价
- 65.90
- 开盘价
- 66.10
- 卖价
- 66.58
- 买价
- 66.88
- 最低价
- 65.89
- 最高价
- 66.92
- 交易量
- 401
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 3.48%
- 6个月变化
- 1.08%
- 年变化
- 1.70%
