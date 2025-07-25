通貨 / FAF
FAF: First American Corporation (New)
67.26 USD 0.43 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FAFの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり66.84の安値と67.88の高値で取引されました。
First American Corporation (New)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FAF News
1日のレンジ
66.84 67.88
1年のレンジ
53.09 70.92
- 以前の終値
- 66.83
- 始値
- 66.84
- 買値
- 67.26
- 買値
- 67.56
- 安値
- 66.84
- 高値
- 67.88
- 出来高
- 1.746 K
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 4.54%
- 6ヶ月の変化
- 2.11%
- 1年の変化
- 2.73%
