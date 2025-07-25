Währungen / FAF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FAF: First American Corporation (New)
67.26 USD 0.43 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FAF hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.84 bis zu einem Hoch von 67.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die First American Corporation (New)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAF News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- What Makes First American Financial (FAF) a New Buy Stock
- Are Investors Undervaluing Donegal Group (DGICA) Right Now?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Why First American Financial (FAF) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- First American Title names Tara Smith as EVP of enterprise growth
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Why Is Mercury General (MCY) Up 9.8% Since Last Earnings Report?
- Why Is Cincinnati Financial (CINF) Up 0.8% Since Last Earnings Report?
- First American Financial (FAF) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's Why First American Financial (FAF) is a Strong Momentum Stock
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Reinsurance Group Q2 Earnings and Revenues Miss, Premiums Rise Y/Y
- CNA Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Arch Capital Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Premiums
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Cincinnati Financial Q2 Earnings Top on Higher Investment Income
- Brown & Brown Q2 Earnings Beat Estimates, Commission and Fees Up Y/Y
- First American Title launches AI tool for title agents
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- KNSL's Q2 Earnings, Revenues Beat Estimates, Premiums Rise Y/Y
Tagesspanne
66.84 67.88
Jahresspanne
53.09 70.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.83
- Eröffnung
- 66.84
- Bid
- 67.26
- Ask
- 67.56
- Tief
- 66.84
- Hoch
- 67.88
- Volumen
- 1.746 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 4.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.11%
- Jahresänderung
- 2.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K