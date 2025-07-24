Divisas / FAF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FAF: First American Corporation (New)
66.83 USD 0.93 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FAF de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.89, mientras que el máximo ha alcanzado 67.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First American Corporation (New). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAF News
- What Makes First American Financial (FAF) a New Buy Stock
- Are Investors Undervaluing Donegal Group (DGICA) Right Now?
- How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- FAF Boosts Shareholders' Value Via Dividend Hike, Shares Rise
- Why First American Financial (FAF) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- First American Title names Tara Smith as EVP of enterprise growth
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Why Is Mercury General (MCY) Up 9.8% Since Last Earnings Report?
- Why Is Cincinnati Financial (CINF) Up 0.8% Since Last Earnings Report?
- First American Financial (FAF) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's Why First American Financial (FAF) is a Strong Momentum Stock
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Reinsurance Group Q2 Earnings and Revenues Miss, Premiums Rise Y/Y
- CNA Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Arch Capital Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Premiums
- Unum Group Q2 Earnings Miss, Revenues Top, Premiums Rise Y/Y
- Cincinnati Financial Q2 Earnings Top on Higher Investment Income
- Brown & Brown Q2 Earnings Beat Estimates, Commission and Fees Up Y/Y
- First American Title launches AI tool for title agents
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- KNSL's Q2 Earnings, Revenues Beat Estimates, Premiums Rise Y/Y
- Earnings call transcript: First American Q2 2025 earnings beat expectations
Rango diario
65.89 67.56
Rango anual
53.09 70.92
- Cierres anteriores
- 65.90
- Open
- 66.10
- Bid
- 66.83
- Ask
- 67.13
- Low
- 65.89
- High
- 67.56
- Volumen
- 2.585 K
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- 3.87%
- Cambio a 6 meses
- 1.46%
- Cambio anual
- 2.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B