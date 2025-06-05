Валюты / EVI
EVI: EVI Industries Inc
27.42 USD 0.10 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVI за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 28.38.
Следите за динамикой EVI Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVI
- DA Davidson повышает целевую цену акций EVI Industries до $33 на фоне сильного роста
- EVI Industries stock price target raised to $33 by DA Davidson on strong growth
- DA Davidson сохраняет целевую цену акций EVI Industries на уровне $28
- EVI Industries, Inc. (EVI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- EVI Industries stock price target maintained at $28 by DA Davidson
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- DA Davidson initiates EVI Industries stock with buy rating
Дневной диапазон
27.42 28.38
Годовой диапазон
14.99 29.29
- Предыдущее закрытие
- 27.52
- Open
- 28.05
- Bid
- 27.42
- Ask
- 27.72
- Low
- 27.42
- High
- 28.38
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -1.47%
- 6-месячное изменение
- 61.20%
- Годовое изменение
- 41.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.