EVI: EVI Industries Inc

27.42 USD 0.10 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVI за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.42, а максимальная — 28.38.

Следите за динамикой EVI Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EVI

Дневной диапазон
27.42 28.38
Годовой диапазон
14.99 29.29
Предыдущее закрытие
27.52
Open
28.05
Bid
27.42
Ask
27.72
Low
27.42
High
28.38
Объем
9
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
-1.47%
6-месячное изменение
61.20%
Годовое изменение
41.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.