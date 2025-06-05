Moedas / EVI
EVI: EVI Industries Inc
27.13 USD 0.29 (1.06%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVI para hoje mudou para -1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.82 e o mais alto foi 27.76.
Veja a dinâmica do par de moedas EVI Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EVI Notícias
Faixa diária
26.82 27.76
Faixa anual
14.99 29.29
- Fechamento anterior
- 27.42
- Open
- 27.75
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Low
- 26.82
- High
- 27.76
- Volume
- 68
- Mudança diária
- -1.06%
- Mudança mensal
- -2.52%
- Mudança de 6 meses
- 59.49%
- Mudança anual
- 39.92%
