EVI: EVI Industries Inc

30.96 USD 1.74 (5.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVI hat sich für heute um 5.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.67 bis zu einem Hoch von 31.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die EVI Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.67 31.09
Jahresspanne
14.99 31.36
Vorheriger Schlusskurs
29.22
Eröffnung
29.67
Bid
30.96
Ask
31.26
Tief
29.67
Hoch
31.09
Volumen
6
Tagesänderung
5.95%
Monatsänderung
11.25%
6-Monatsänderung
82.01%
Jahresänderung
59.67%
