Währungen / EVI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EVI: EVI Industries Inc
30.96 USD 1.74 (5.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVI hat sich für heute um 5.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.67 bis zu einem Hoch von 31.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die EVI Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVI News
- EVI Industries: Execution Needs To Catch Up With Price (NYSE:EVI)
- EVI's Q4 Earnings Flat Y/Y, Revenues Grow 22% YoY on Acquisition Gains
- DA Davidson hebt Kursziel für EVI Industries wegen starkem Wachstum auf 33 $ an
- EVI Industries stock price target raised to $33 by DA Davidson on strong growth
- EVI Industries: DA Davidson hält an Kursziel von 28 US-Dollar fest
- EVI Industries, Inc. (EVI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- EVI Industries stock price target maintained at $28 by DA Davidson
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- DA Davidson initiates EVI Industries stock with buy rating
Tagesspanne
29.67 31.09
Jahresspanne
14.99 31.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.22
- Eröffnung
- 29.67
- Bid
- 30.96
- Ask
- 31.26
- Tief
- 29.67
- Hoch
- 31.09
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 5.95%
- Monatsänderung
- 11.25%
- 6-Monatsänderung
- 82.01%
- Jahresänderung
- 59.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K