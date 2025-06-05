FiyatlarBölümler
Dövizler / EVI
Geri dön - Hisse senetleri

EVI: EVI Industries Inc

31.29 USD 2.07 (7.08%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVI fiyatı bugün 7.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.40 ve Yüksek fiyatı olarak 31.36 aralığında işlem gördü.

EVI Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVI haberleri

Günlük aralık
29.40 31.36
Yıllık aralık
14.99 31.36
Önceki kapanış
29.22
Açılış
29.67
Satış
31.29
Alış
31.59
Düşük
29.40
Yüksek
31.36
Hacim
67
Günlük değişim
7.08%
Aylık değişim
12.43%
6 aylık değişim
83.95%
Yıllık değişim
61.37%
21 Eylül, Pazar