EVI: EVI Industries Inc
27.13 USD 0.29 (1.06%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVI de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.82, mientras que el máximo ha alcanzado 27.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EVI Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EVI News
- EVI's Q4 Earnings Flat Y/Y, Revenues Grow 22% YoY on Acquisition Gains
- DA Davidson eleva el precio objetivo de las acciones de EVI Industries a 33 dólares por fuerte crecimiento
- EVI Industries stock price target raised to $33 by DA Davidson on strong growth
- DA Davidson mantiene precio objetivo de $28 para acciones de EVI Industries
- EVI Industries, Inc. (EVI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- EVI Industries stock price target maintained at $28 by DA Davidson
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- DA Davidson initiates EVI Industries stock with buy rating
Rango diario
26.82 27.76
Rango anual
14.99 29.29
- Cierres anteriores
- 27.42
- Open
- 27.75
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Low
- 26.82
- High
- 27.76
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- -2.52%
- Cambio a 6 meses
- 59.49%
- Cambio anual
- 39.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B