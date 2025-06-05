시세섹션
통화 / EVI
주식로 돌아가기

EVI: EVI Industries Inc

31.29 USD 2.07 (7.08%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EVI 환율이 오늘 7.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.40이고 고가는 31.36이었습니다.

EVI Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVI News

일일 변동 비율
29.40 31.36
년간 변동
14.99 31.36
이전 종가
29.22
시가
29.67
Bid
31.29
Ask
31.59
저가
29.40
고가
31.36
볼륨
67
일일 변동
7.08%
월 변동
12.43%
6개월 변동
83.95%
년간 변동율
61.37%
20 9월, 토요일