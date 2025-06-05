통화 / EVI
EVI: EVI Industries Inc
31.29 USD 2.07 (7.08%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVI 환율이 오늘 7.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.40이고 고가는 31.36이었습니다.
EVI Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EVI News
일일 변동 비율
29.40 31.36
년간 변동
14.99 31.36
- 이전 종가
- 29.22
- 시가
- 29.67
- Bid
- 31.29
- Ask
- 31.59
- 저가
- 29.40
- 고가
- 31.36
- 볼륨
- 67
- 일일 변동
- 7.08%
- 월 변동
- 12.43%
- 6개월 변동
- 83.95%
- 년간 변동율
- 61.37%
20 9월, 토요일