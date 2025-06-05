货币 / EVI
EVI: EVI Industries Inc
27.25 USD 0.17 (0.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVI汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点27.25和高点27.76进行交易。
关注EVI Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVI新闻
- DA Davidson上调EVI Industries目标价至33美元，看好强劲增长
- DA Davidson维持EVI Industries股票目标价为$28
- EVI Industries, Inc. (EVI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- DA Davidson initiates EVI Industries stock with buy rating
日范围
27.25 27.76
年范围
14.99 29.29
- 前一天收盘价
- 27.42
- 开盘价
- 27.75
- 卖价
- 27.25
- 买价
- 27.55
- 最低价
- 27.25
- 最高价
- 27.76
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -2.08%
- 6个月变化
- 60.20%
- 年变化
- 40.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值