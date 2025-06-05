Devises / EVI
EVI: EVI Industries Inc
31.29 USD 2.07 (7.08%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EVI a changé de 7.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.40 et à un maximum de 31.36.
Suivez la dynamique EVI Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EVI Nouvelles
- EVI Industries: Execution Needs To Catch Up With Price (NYSE:EVI)
- EVI's Q4 Earnings Flat Y/Y, Revenues Grow 22% YoY on Acquisition Gains
- L’objectif de prix de l’action EVI Industries relevé à 33€ par DA Davidson grâce à une forte croissance
- EVI Industries stock price target raised to $33 by DA Davidson on strong growth
- DA Davidson maintient l’objectif de cours de l’action EVI Industries à 28 $
- EVI Industries, Inc. (EVI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- EVI Industries stock price target maintained at $28 by DA Davidson
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- DA Davidson initiates EVI Industries stock with buy rating
Range quotidien
29.40 31.36
Range Annuel
14.99 31.36
- Clôture Précédente
- 29.22
- Ouverture
- 29.67
- Bid
- 31.29
- Ask
- 31.59
- Plus Bas
- 29.40
- Plus Haut
- 31.36
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- 7.08%
- Changement Mensuel
- 12.43%
- Changement à 6 Mois
- 83.95%
- Changement Annuel
- 61.37%
20 septembre, samedi