Валюты / ESPR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESPR: Esperion Therapeutics Inc
2.77 USD 0.01 (0.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESPR за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.70, а максимальная — 2.82.
Следите за динамикой Esperion Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESPR
- Esperion: A Mixture Of Opportunity And Risk: Why I Would Hold For Now
- UR Energy at H.C. Wainwright: Strategic Expansion in Uranium Mining
- Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Top 2 Health Care Stocks That May Plunge This Month - Esperion Therapeutics (NASDAQ:ESPR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Esperion Therapeutics Stock?
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
- Esperion (ESPR) Q2 Revenue Jumps 12%
- Esperion Therapeutics, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ESPR)
- Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Esperion Therapeutics (ESPR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Esperion Therapeutics (ESPR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Esperion stock amid sales growth
- Can The Promise Of Profitability And Pipelines Sustain Esperion's Recovery? (ESPR)
- Cantor Fitzgerald reiterates Esperion stock rating, sees growth potential
- Esperion at Goldman Sachs Conference: Charting a Path to Profitability
- Esperion at Jefferies Global Healthcare: Expanding Opportunities
- Esperion settles patent case with Hetero USA over cholesterol drug
- Why AstraZeneca May Be 2025’s Most Underrated Pharma Stock (NASDAQ:AZN)
- Esperion Therapeutics: Little Upside Potential In Their Earlier Generation Drug (NASDAQ:ESPR)
Дневной диапазон
2.70 2.82
Годовой диапазон
0.69 3.95
- Предыдущее закрытие
- 2.78
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.70
- High
- 2.82
- Объем
- 3.839 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 25.91%
- 6-месячное изменение
- 91.03%
- Годовое изменение
- 64.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.