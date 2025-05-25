FiyatlarBölümler
Dövizler / ESPR
Geri dön - Hisse senetleri

ESPR: Esperion Therapeutics Inc

2.66 USD 0.09 (3.27%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESPR fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.65 ve Yüksek fiyatı olarak 2.94 aralığında işlem gördü.

Esperion Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESPR haberleri

Günlük aralık
2.65 2.94
Yıllık aralık
0.69 3.95
Önceki kapanış
2.75
Açılış
2.83
Satış
2.66
Alış
2.96
Düşük
2.65
Yüksek
2.94
Hacim
5.990 K
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
20.91%
6 aylık değişim
83.45%
Yıllık değişim
58.33%
21 Eylül, Pazar