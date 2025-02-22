Währungen / ESPR
ESPR: Esperion Therapeutics Inc
2.83 USD 0.08 (2.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESPR hat sich für heute um 2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.82 bis zu einem Hoch von 2.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Esperion Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESPR News
Tagesspanne
2.82 2.89
Jahresspanne
0.69 3.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.75
- Eröffnung
- 2.83
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Tief
- 2.82
- Hoch
- 2.89
- Volumen
- 400
- Tagesänderung
- 2.91%
- Monatsänderung
- 28.64%
- 6-Monatsänderung
- 95.17%
- Jahresänderung
- 68.45%
