ESPR: Esperion Therapeutics Inc
2.66 USD 0.09 (3.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESPR ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.65 e ad un massimo di 2.94.
Segui le dinamiche di Esperion Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.65 2.94
Intervallo Annuale
0.69 3.95
- Chiusura Precedente
- 2.75
- Apertura
- 2.83
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Minimo
- 2.65
- Massimo
- 2.94
- Volume
- 5.990 K
- Variazione giornaliera
- -3.27%
- Variazione Mensile
- 20.91%
- Variazione Semestrale
- 83.45%
- Variazione Annuale
- 58.33%
20 settembre, sabato