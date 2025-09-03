- Обзор рынка
DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Курс DVLU за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 33.12.
Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DVLU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVLU сегодня?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) сегодня оценивается на уровне 33.11. Инструмент торгуется в пределах 1.10%, вчерашнее закрытие составило 32.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVLU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF в настоящее время оценивается в 33.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.63% и USD. Отслеживайте движения DVLU на графике в реальном времени.
Как купить акции DVLU?
Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) по текущей цене 33.11. Ордера обычно размещаются около 33.11 или 33.41, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVLU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVLU?
Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.10 - 33.24 и текущей цены 33.11. Многие сравнивают 7.12% и 14.57% перед размещением ордеров на 33.11 или 33.41. Изучайте ежедневные изменения цены DVLU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) за последний год составила 33.24. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 33.24, сравнение с 32.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 33.11 и 24.10 - 33.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVLU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVLU?
В прошлом First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.75 и 8.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.75
- Open
- 33.12
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Low
- 33.11
- High
- 33.12
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 7.12%
- 6-месячное изменение
- 14.57%
- Годовое изменение
- 8.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8