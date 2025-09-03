КотировкиРазделы
DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.11 USD 0.36 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DVLU за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 33.12.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVLU сегодня?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) сегодня оценивается на уровне 33.11. Инструмент торгуется в пределах 1.10%, вчерашнее закрытие составило 32.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF в настоящее время оценивается в 33.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.63% и USD. Отслеживайте движения DVLU на графике в реальном времени.

Как купить акции DVLU?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) по текущей цене 33.11. Ордера обычно размещаются около 33.11 или 33.41, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVLU?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF предполагает учет годового диапазона 24.10 - 33.24 и текущей цены 33.11. Многие сравнивают 7.12% и 14.57% перед размещением ордеров на 33.11 или 33.41. Изучайте ежедневные изменения цены DVLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) за последний год составила 33.24. Акции заметно колебались в пределах 24.10 - 33.24, сравнение с 32.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) за год составила 24.10. Сравнение с текущими 33.11 и 24.10 - 33.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVLU?

В прошлом First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.75 и 8.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.11 33.12
Годовой диапазон
24.10 33.24
Предыдущее закрытие
32.75
Open
33.12
Bid
33.11
Ask
33.41
Low
33.11
High
33.12
Объем
2
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
7.12%
6-месячное изменение
14.57%
Годовое изменение
8.63%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8