DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.62 USD 0.51 (1.54%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DVLU para hoje mudou para 1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.41 e o mais alto foi 33.62.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DVLU Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DVLU hoje?

Hoje First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) está avaliado em 33.62. O instrumento é negociado dentro de 1.54%, o fechamento de ontem foi 33.11, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVLU em tempo real.

As ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF está avaliado em 33.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.30% e USD. Monitore os movimentos de DVLU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DVLU?

Você pode comprar ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) pelo preço atual 33.62. Ordens geralmente são executadas perto de 33.62 ou 33.92, enquanto 13 e 0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVLU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DVLU?

Investir em First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF envolve considerar a faixa anual 24.10 - 33.44 e o preço atual 33.62. Muitos comparam 8.77% e 16.33% antes de enviar ordens em 33.62 ou 33.92. Estude as mudanças diárias de preço de DVLU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

O maior preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) no último ano foi 33.44. As ações oscilaram bastante dentro de 24.10 - 33.44, e a comparação com 33.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

O menor preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) no ano foi 24.10. A comparação com o preço atual 33.62 e 24.10 - 33.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVLU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVLU?

No passado First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.11 e 10.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
33.41 33.62
Faixa anual
24.10 33.62
Fechamento anterior
33.11
Open
33.41
Bid
33.62
Ask
33.92
Low
33.41
High
33.62
Volume
13
Mudança diária
1.54%
Mudança mensal
8.77%
Mudança de 6 meses
16.33%
Mudança anual
10.30%
