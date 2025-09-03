- Aperçu
DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Le taux de change de DVLU a changé de 1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.11 et à un maximum de 33.12.
Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DVLU aujourd'hui ?
L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF est cotée à 33.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.10%, a clôturé hier à 32.75 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DVLU présente ces mises à jour.
L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF est actuellement valorisé à 33.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVLU.
Comment acheter des actions DVLU ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF au cours actuel de 33.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.11 ou de 33.41, le 2 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVLU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DVLU ?
Investir dans First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.10 - 33.24 et le prix actuel 33.11. Beaucoup comparent 7.12% et 14.57% avant de passer des ordres à 33.11 ou 33.41. Consultez le graphique du cours de DVLU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF l'année dernière était 33.24. Au cours de 24.10 - 33.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) sur l'année a été 24.10. Sa comparaison avec 33.11 et 24.10 - 33.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVLU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DVLU a-t-elle été divisée ?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.75 et 8.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.75
- Ouverture
- 33.12
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Plus Bas
- 33.11
- Plus Haut
- 33.12
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 1.10%
- Changement Mensuel
- 7.12%
- Changement à 6 Mois
- 14.57%
- Changement Annuel
- 8.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8