通貨 / DVLU
DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.44 USD 0.33 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DVLUの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり33.41の安値と33.44の高値で取引されました。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DVLU News

よくあるご質問

DVLU株の現在の価格は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの株価は本日33.44です。1.00%内で取引され、前日の終値は33.11、取引量は6に達しました。DVLUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの現在の価格は33.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.71%やUSDにも注目します。DVLUの動きはライブチャートで確認できます。

DVLU株を買う方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの株は現在33.44で購入可能です。注文は通常33.44または33.74付近で行われ、6や0.09%が市場の動きを示します。DVLUの最新情報はライブチャートで確認できます。

DVLU株に投資する方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFへの投資では、年間の値幅24.10 - 33.44と現在の33.44を考慮します。注文は多くの場合33.44や33.74で行われる前に、8.19%や15.71%と比較されます。DVLUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの株の最高値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの過去1年の最高値は33.44でした。24.10 - 33.44内で株価は大きく変動し、33.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFの株の最低値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF(DVLU)の年間最安値は24.10でした。現在の33.44や24.10 - 33.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVLUの動きはライブチャートで確認できます。

DVLUの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.11、9.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.41 33.44
1年のレンジ
24.10 33.44
以前の終値
33.11
始値
33.41
買値
33.44
買値
33.74
安値
33.41
高値
33.44
出来高
6
1日の変化
1.00%
1ヶ月の変化
8.19%
6ヶ月の変化
15.71%
1年の変化
9.71%
