KurseKategorien
Währungen / DVLU
Zurück zum Aktien

DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.62 USD 0.51 (1.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DVLU hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.41 bis zu einem Hoch von 33.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVLU News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DVLU heute?

Die Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) notiert heute bei 33.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.11 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von DVLU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DVLU Dividenden?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF wird derzeit mit 33.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVLU zu verfolgen.

Wie kaufe ich DVLU-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) zum aktuellen Kurs von 33.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.62 oder 33.92 platziert, während 13 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVLU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DVLU-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF müssen die jährliche Spanne 24.10 - 33.62 und der aktuelle Kurs 33.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.77% und 16.33%, bevor sie Orders zu 33.62 oder 33.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVLU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Der höchste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) im vergangenen Jahr lag bei 33.62. Innerhalb von 24.10 - 33.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Der niedrigste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) im Laufe des Jahres betrug 24.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.62 und der Spanne 24.10 - 33.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVLU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DVLU statt?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.11 und 10.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
33.41 33.62
Jahresspanne
24.10 33.62
Vorheriger Schlusskurs
33.11
Eröffnung
33.41
Bid
33.62
Ask
33.92
Tief
33.41
Hoch
33.62
Volumen
13
Tagesänderung
1.54%
Monatsänderung
8.77%
6-Monatsänderung
16.33%
Jahresänderung
10.30%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8