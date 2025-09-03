DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
今日DVLU汇率已更改1.00%。当日，交易品种以低点33.41和高点33.44进行交易。
关注First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVLU新闻
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
常见问题解答
DVLU股票今天的价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票今天的定价为33.44。它在1.00%范围内交易，昨天的收盘价为33.11，交易量达到6。DVLU的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票是否支付股息？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF目前的价值为33.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪DVLU走势。
如何购买DVLU股票？
您可以以33.44的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票。订单通常设置在33.44或33.74附近，而6和0.09%显示市场活动。立即关注DVLU的实时图表更新。
如何投资DVLU股票？
投资First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF需要考虑年度范围24.10 - 33.44和当前价格33.44。许多人在以33.44或33.74下订单之前，会比较8.19%和。实时查看DVLU价格图表，了解每日变化。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF的最高价格是33.44。在24.10 - 33.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF的绩效。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF（DVLU）的最低价格为24.10。将其与当前的33.44和24.10 - 33.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVLU股票是什么时候拆分的？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.11和9.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.11
- 开盘价
- 33.41
- 卖价
- 33.44
- 买价
- 33.74
- 最低价
- 33.41
- 最高价
- 33.44
- 交易量
- 6
- 日变化
- 1.00%
- 月变化
- 8.19%
- 6个月变化
- 15.71%
- 年变化
- 9.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8