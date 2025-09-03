报价部分
货币 / DVLU
回到股票

DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.44 USD 0.33 (1.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DVLU汇率已更改1.00%。当日，交易品种以低点33.41和高点33.44进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVLU新闻

常见问题解答

DVLU股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票今天的定价为33.44。它在1.00%范围内交易，昨天的收盘价为33.11，交易量达到6。DVLU的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF目前的价值为33.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.71%和USD。实时查看图表以跟踪DVLU走势。

如何购买DVLU股票？

您可以以33.44的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票。订单通常设置在33.44或33.74附近，而6和0.09%显示市场活动。立即关注DVLU的实时图表更新。

如何投资DVLU股票？

投资First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF需要考虑年度范围24.10 - 33.44和当前价格33.44。许多人在以33.44或33.74下订单之前，会比较8.19%和。实时查看DVLU价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF的最高价格是33.44。在24.10 - 33.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF（DVLU）的最低价格为24.10。将其与当前的33.44和24.10 - 33.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVLU股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.11和9.71%中可见。

日范围
33.41 33.44
年范围
24.10 33.44
前一天收盘价
33.11
开盘价
33.41
卖价
33.44
买价
33.74
最低价
33.41
最高价
33.44
交易量
6
日变化
1.00%
月变化
8.19%
6个月变化
15.71%
年变化
9.71%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8