QuotazioniSezioni
Valute / DVLU
Tornare a Azioni

DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

33.11 USD 0.36 (1.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVLU ha avuto una variazione del 1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.11 e ad un massimo di 33.12.

Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVLU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DVLU oggi?

Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF sono prezzate a 33.11. Viene scambiato all'interno di 1.10%, la chiusura di ieri è stata 32.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVLU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF pagano dividendi?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF è attualmente valutato a 33.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVLU.

Come acquistare azioni DVLU?

Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF al prezzo attuale di 33.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.11 o 33.41, mentre 2 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVLU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DVLU?

Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.10 - 33.24 e il prezzo attuale 33.11. Molti confrontano 7.12% e 14.57% prima di effettuare ordini su 33.11 o 33.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVLU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF nell'ultimo anno è stato 33.24. All'interno di 24.10 - 33.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) nel corso dell'anno è stato 24.10. Confrontandolo con gli attuali 33.11 e 24.10 - 33.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVLU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVLU?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.75 e 8.63%.

Intervallo Giornaliero
33.11 33.12
Intervallo Annuale
24.10 33.24
Chiusura Precedente
32.75
Apertura
33.12
Bid
33.11
Ask
33.41
Minimo
33.11
Massimo
33.12
Volume
2
Variazione giornaliera
1.10%
Variazione Mensile
7.12%
Variazione Semestrale
14.57%
Variazione Annuale
8.63%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8