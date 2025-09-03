- Panoramica
DVLU: First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Il tasso di cambio DVLU ha avuto una variazione del 1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.11 e ad un massimo di 33.12.
Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DVLU News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DVLU oggi?
Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF sono prezzate a 33.11. Viene scambiato all'interno di 1.10%, la chiusura di ieri è stata 32.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVLU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF pagano dividendi?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF è attualmente valutato a 33.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVLU.
Come acquistare azioni DVLU?
Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF al prezzo attuale di 33.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.11 o 33.41, mentre 2 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVLU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DVLU?
Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.10 - 33.24 e il prezzo attuale 33.11. Molti confrontano 7.12% e 14.57% prima di effettuare ordini su 33.11 o 33.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVLU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF nell'ultimo anno è stato 33.24. All'interno di 24.10 - 33.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) nel corso dell'anno è stato 24.10. Confrontandolo con gli attuali 33.11 e 24.10 - 33.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVLU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVLU?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.75 e 8.63%.
- Chiusura Precedente
- 32.75
- Apertura
- 33.12
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Minimo
- 33.11
- Massimo
- 33.12
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.10%
- Variazione Mensile
- 7.12%
- Variazione Semestrale
- 14.57%
- Variazione Annuale
- 8.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8