DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
36.33 USD 0.64 (1.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOCN за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.92, а максимальная — 37.00.
Следите за динамикой DigitalOcean Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DOCN
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- DigitalOcean на конференции Goldman Sachs: стратегический переход к AI Inferencing
- DigitalOcean at Goldman Sachs Conference: Strategic Shift to AI Inferencing
- Stock Market Today: Nebius Soars on $19.4B Microsoft AI Deal
- 1 Magnificent Artificial Intelligence (AI) Growth Stock to Buy Before It Jumps 35%, According to Wall Street
- This Beaten-Down Growth Stock Could Soar 32%, According to Wall Street
- Undervalued and Profitable: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy and Hold
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- DigitalOcean closes $625 million convertible notes offering
- This AI Stock Is Soaring, but It's Not Too Late to Buy
- DigitalOcean prices $550 million convertible notes offering
- Why DigitalOcean Stock Dived by Almost 11% Today
- DigitalOcean (DOCN) Upgraded to Buy: Here's Why
- DigitalOcean stock falls after announcing $500 million convertible notes
- DigitalOcean plans $500 million convertible notes offering
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Why DigitalOcean Stock Is Skyrocketing This Week
- DigitalOcean (DOCN) Q2 Revenue Jumps 14%
- Why DigitalOcean Stock Skyrocketed Today
- DigitalOcean Shares Surge Nearly 30% After Strong Q2 Earnings, Upbeat Outlook - DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN)
- DigitalOcean Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, AI segment doubles
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- DigitalOcean Holdings earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
Дневной диапазон
35.92 37.00
Годовой диапазон
25.45 47.02
- Предыдущее закрытие
- 36.97
- Open
- 37.00
- Bid
- 36.33
- Ask
- 36.63
- Low
- 35.92
- High
- 37.00
- Объем
- 4.537 K
- Дневное изменение
- -1.73%
- Месячное изменение
- 15.26%
- 6-месячное изменение
- 9.13%
- Годовое изменение
- -9.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.