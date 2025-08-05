КотировкиРазделы
Валюты / DOCN
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc

36.33 USD 0.64 (1.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOCN за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.92, а максимальная — 37.00.

Дневной диапазон
35.92 37.00
Годовой диапазон
25.45 47.02
Предыдущее закрытие
36.97
Open
37.00
Bid
36.33
Ask
36.63
Low
35.92
High
37.00
Объем
4.537 K
Дневное изменение
-1.73%
Месячное изменение
15.26%
6-месячное изменение
9.13%
Годовое изменение
-9.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.