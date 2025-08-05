通貨 / DOCN
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
37.23 USD 0.97 (2.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOCNの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり36.72の安値と37.75の高値で取引されました。
DigitalOcean Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCN News
1日のレンジ
36.72 37.75
1年のレンジ
25.45 47.02
- 以前の終値
- 36.26
- 始値
- 36.93
- 買値
- 37.23
- 買値
- 37.53
- 安値
- 36.72
- 高値
- 37.75
- 出来高
- 5.290 K
- 1日の変化
- 2.68%
- 1ヶ月の変化
- 18.12%
- 6ヶ月の変化
- 11.84%
- 1年の変化
- -7.37%
