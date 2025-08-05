Währungen / DOCN
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
37.23 USD 0.97 (2.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOCN hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.72 bis zu einem Hoch von 37.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die DigitalOcean Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCN News
Tagesspanne
36.72 37.75
Jahresspanne
25.45 47.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.26
- Eröffnung
- 36.93
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Tief
- 36.72
- Hoch
- 37.75
- Volumen
- 5.290 K
- Tagesänderung
- 2.68%
- Monatsänderung
- 18.12%
- 6-Monatsänderung
- 11.84%
- Jahresänderung
- -7.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K