DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
36.57 USD 0.66 (1.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOCN ha avuto una variazione del -1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.51 e ad un massimo di 37.66.
Segui le dinamiche di DigitalOcean Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
36.51 37.66
Intervallo Annuale
25.45 47.02
- Chiusura Precedente
- 37.23
- Apertura
- 37.29
- Bid
- 36.57
- Ask
- 36.87
- Minimo
- 36.51
- Massimo
- 37.66
- Volume
- 6.035 K
- Variazione giornaliera
- -1.77%
- Variazione Mensile
- 16.02%
- Variazione Semestrale
- 9.85%
- Variazione Annuale
- -9.01%
20 settembre, sabato