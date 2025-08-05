Divisas / DOCN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
36.26 USD 0.07 (0.19%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOCN de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.79, mientras que el máximo ha alcanzado 37.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalOcean Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCN News
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- DigitalOcean en conferencia de Goldman Sachs: Cambio estratégico hacia IA
- DigitalOcean en la Conferencia de Goldman Sachs: Cambio estratégico hacia la inferencia de IA
- DigitalOcean at Goldman Sachs Conference: Strategic Shift to AI Inferencing
- Stock Market Today: Nebius Soars on $19.4B Microsoft AI Deal
- 1 Magnificent Artificial Intelligence (AI) Growth Stock to Buy Before It Jumps 35%, According to Wall Street
- This Beaten-Down Growth Stock Could Soar 32%, According to Wall Street
- Undervalued and Profitable: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy and Hold
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- DigitalOcean closes $625 million convertible notes offering
- This AI Stock Is Soaring, but It's Not Too Late to Buy
- DigitalOcean prices $550 million convertible notes offering
- Why DigitalOcean Stock Dived by Almost 11% Today
- DigitalOcean (DOCN) Upgraded to Buy: Here's Why
- DigitalOcean stock falls after announcing $500 million convertible notes
- DigitalOcean plans $500 million convertible notes offering
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Why DigitalOcean Stock Is Skyrocketing This Week
- DigitalOcean (DOCN) Q2 Revenue Jumps 14%
- Why DigitalOcean Stock Skyrocketed Today
- DigitalOcean Shares Surge Nearly 30% After Strong Q2 Earnings, Upbeat Outlook - DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN)
- DigitalOcean Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, AI segment doubles
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
Rango diario
35.79 37.48
Rango anual
25.45 47.02
- Cierres anteriores
- 36.33
- Open
- 36.47
- Bid
- 36.26
- Ask
- 36.56
- Low
- 35.79
- High
- 37.48
- Volumen
- 4.873 K
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 15.04%
- Cambio a 6 meses
- 8.92%
- Cambio anual
- -9.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B