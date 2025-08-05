통화 / DOCN
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
36.57 USD 0.66 (1.77%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOCN 환율이 오늘 -1.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.51이고 고가는 37.66이었습니다.
DigitalOcean Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DOCN News
일일 변동 비율
36.51 37.66
년간 변동
25.45 47.02
- 이전 종가
- 37.23
- 시가
- 37.29
- Bid
- 36.57
- Ask
- 36.87
- 저가
- 36.51
- 고가
- 37.66
- 볼륨
- 6.035 K
- 일일 변동
- -1.77%
- 월 변동
- 16.02%
- 6개월 변동
- 9.85%
- 년간 변동율
- -9.01%
