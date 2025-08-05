FiyatlarBölümler
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc

36.57 USD 0.66 (1.77%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DOCN fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.51 ve Yüksek fiyatı olarak 37.66 aralığında işlem gördü.

DigitalOcean Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.51 37.66
Yıllık aralık
25.45 47.02
Önceki kapanış
37.23
Açılış
37.29
Satış
36.57
Alış
36.87
Düşük
36.51
Yüksek
37.66
Hacim
6.035 K
Günlük değişim
-1.77%
Aylık değişim
16.02%
6 aylık değişim
9.85%
Yıllık değişim
-9.01%
