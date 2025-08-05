货币 / DOCN
DOCN: DigitalOcean Holdings Inc
36.69 USD 0.36 (0.99%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOCN汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点36.41和高点37.18进行交易。
关注DigitalOcean Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOCN新闻
日范围
36.41 37.18
年范围
25.45 47.02
- 前一天收盘价
- 36.33
- 开盘价
- 36.47
- 卖价
- 36.69
- 买价
- 36.99
- 最低价
- 36.41
- 最高价
- 37.18
- 交易量
- 1.388 K
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- 16.40%
- 6个月变化
- 10.21%
- 年变化
- -8.71%
