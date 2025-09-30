- Обзор рынка
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
Курс CRTC за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.05, а максимальная — 36.30.
Следите за динамикой DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRTC сегодня?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) сегодня оценивается на уровне 36.15. Инструмент торгуется в пределах 0.84%, вчерашнее закрытие составило 35.85, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRTC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF в настоящее время оценивается в 36.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.13% и USD. Отслеживайте движения CRTC на графике в реальном времени.
Как купить акции CRTC?
Вы можете купить акции DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) по текущей цене 36.15. Ордера обычно размещаются около 36.15 или 36.45, тогда как 13 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRTC?
Инвестирование в DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 36.65 и текущей цены 36.15. Многие сравнивают 4.57% и 21.92% перед размещением ордеров на 36.15 или 36.45. Изучайте ежедневные изменения цены CRTC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Самая высокая цена Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) за последний год составила 36.65. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 36.65, сравнение с 35.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Самая низкая цена Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 36.15 и 26.06 - 36.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRTC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRTC?
В прошлом DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.85 и 16.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.85
- Open
- 36.16
- Bid
- 36.15
- Ask
- 36.45
- Low
- 36.05
- High
- 36.30
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 4.57%
- 6-месячное изменение
- 21.92%
- Годовое изменение
- 16.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8