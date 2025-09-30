- Visão do mercado
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
A taxa do CRTC para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.17 e o mais alto foi 36.33.
Veja a dinâmica do par de moedas DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CRTC hoje?
Hoje DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) está avaliado em 36.33. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 36.15, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CRTC em tempo real.
As ações de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF pagam dividendos?
Atualmente DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF está avaliado em 36.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.70% e USD. Monitore os movimentos de CRTC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CRTC?
Você pode comprar ações de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) pelo preço atual 36.33. Ordens geralmente são executadas perto de 36.33 ou 36.63, enquanto 7 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CRTC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CRTC?
Investir em DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF envolve considerar a faixa anual 26.06 - 36.65 e o preço atual 36.33. Muitos comparam 5.09% e 22.53% antes de enviar ordens em 36.33 ou 36.63. Estude as mudanças diárias de preço de CRTC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
O maior preço de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) no último ano foi 36.65. As ações oscilaram bastante dentro de 26.06 - 36.65, e a comparação com 36.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
O menor preço de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) no ano foi 26.06. A comparação com o preço atual 36.33 e 26.06 - 36.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CRTC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CRTC?
No passado DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.15 e 16.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.15
- Open
- 36.21
- Bid
- 36.33
- Ask
- 36.63
- Low
- 36.17
- High
- 36.33
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 5.09%
- Mudança de 6 meses
- 22.53%
- Mudança anual
- 16.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8