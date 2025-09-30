- Genel bakış
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC fiyatı bugün 0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.17 ve Yüksek fiyatı olarak 36.38 aralığında işlem gördü.
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is CRTC stock price today?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF stock is priced at 36.38 today. It trades within 0.64%, yesterday's close was 36.15, and trading volume reached 9. The live price chart of CRTC shows these updates.
Does DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF stock pay dividends?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF is currently valued at 36.38. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 16.86% and USD. View the chart live to track CRTC movements.
How to buy CRTC stock?
You can buy DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF shares at the current price of 36.38. Orders are usually placed near 36.38 or 36.68, while 9 and 0.47% show market activity. Follow CRTC updates on the live chart today.
How to invest into CRTC stock?
Investing in DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF involves considering the yearly range 26.06 - 36.65 and current price 36.38. Many compare 5.24% and 22.70% before placing orders at 36.38 or 36.68. Explore the CRTC price chart live with daily changes.
What are Xtrackers US National Critical Technologies ETF stock highest prices?
The highest price of Xtrackers US National Critical Technologies ETF in the past year was 36.65. Within 26.06 - 36.65, the stock fluctuated notably, and comparing with 36.15 helps spot resistance levels. Track DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF performance using the live chart.
What are Xtrackers US National Critical Technologies ETF stock lowest prices?
The lowest price of Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) over the year was 26.06. Comparing it with the current 36.38 and 26.06 - 36.65 shows potential long-term entry points. Watch CRTC moves on the chart live for more details.
When did CRTC stock split?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 36.15, and 16.86% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 36.15
- Açılış
- 36.21
- Satış
- 36.38
- Alış
- 36.68
- Düşük
- 36.17
- Yüksek
- 36.38
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.64%
- Aylık değişim
- 5.24%
- 6 aylık değişim
- 22.70%
- Yıllık değişim
- 16.86%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8