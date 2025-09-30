DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの現在の価格は36.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.13%やUSDにも注目します。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。

Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株の最低値は？

Xtrackers US National Critical Technologies ETF(CRTC)の年間最安値は26.06でした。現在の36.15や26.06 - 36.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。