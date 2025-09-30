- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTCの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり36.05の安値と36.30の高値で取引されました。
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CRTC株の現在の価格は？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株価は本日36.15です。0.84%内で取引され、前日の終値は35.85、取引量は13に達しました。CRTCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株は配当を出しますか？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの現在の価格は36.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.13%やUSDにも注目します。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。
CRTC株を買う方法は？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株は現在36.15で購入可能です。注文は通常36.15または36.45付近で行われ、13や-0.03%が市場の動きを示します。CRTCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CRTC株に投資する方法は？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 36.65と現在の36.15を考慮します。注文は多くの場合36.15や36.45で行われる前に、4.57%や21.92%と比較されます。CRTCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株の最高値は？
Xtrackers US National Critical Technologies ETFの過去1年の最高値は36.65でした。26.06 - 36.65内で株価は大きく変動し、35.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株の最低値は？
Xtrackers US National Critical Technologies ETF(CRTC)の年間最安値は26.06でした。現在の36.15や26.06 - 36.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。
CRTCの株式分割はいつ行われましたか？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.85、16.13%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.85
- 始値
- 36.16
- 買値
- 36.15
- 買値
- 36.45
- 安値
- 36.05
- 高値
- 36.30
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 4.57%
- 6ヶ月の変化
- 21.92%
- 1年の変化
- 16.13%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8