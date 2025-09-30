クォートセクション
通貨 / CRTC
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF

36.15 USD 0.30 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRTCの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり36.05の安値と36.30の高値で取引されました。

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CRTC株の現在の価格は？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株価は本日36.15です。0.84%内で取引され、前日の終値は35.85、取引量は13に達しました。CRTCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株は配当を出しますか？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの現在の価格は36.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.13%やUSDにも注目します。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。

CRTC株を買う方法は？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株は現在36.15で購入可能です。注文は通常36.15または36.45付近で行われ、13や-0.03%が市場の動きを示します。CRTCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CRTC株に投資する方法は？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 36.65と現在の36.15を考慮します。注文は多くの場合36.15や36.45で行われる前に、4.57%や21.92%と比較されます。CRTCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株の最高値は？

Xtrackers US National Critical Technologies ETFの過去1年の最高値は36.65でした。26.06 - 36.65内で株価は大きく変動し、35.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers US National Critical Technologies ETFの株の最低値は？

Xtrackers US National Critical Technologies ETF(CRTC)の年間最安値は26.06でした。現在の36.15や26.06 - 36.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CRTCの動きはライブチャートで確認できます。

CRTCの株式分割はいつ行われましたか？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.85、16.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.05 36.30
1年のレンジ
26.06 36.65
以前の終値
35.85
始値
36.16
買値
36.15
買値
36.45
安値
36.05
高値
36.30
出来高
13
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
4.57%
6ヶ月の変化
21.92%
1年の変化
16.13%
