CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
Der Wechselkurs von CRTC hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.17 bis zu einem Hoch von 36.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CRTC heute?
Die Aktie von DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) notiert heute bei 36.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.15 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von CRTC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CRTC Dividenden?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF wird derzeit mit 36.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CRTC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CRTC-Aktien?
Sie können Aktien von DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) zum aktuellen Kurs von 36.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.33 oder 36.63 platziert, während 7 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CRTC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CRTC-Aktien?
Bei einer Investition in DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF müssen die jährliche Spanne 26.06 - 36.65 und der aktuelle Kurs 36.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.09% und 22.53%, bevor sie Orders zu 36.33 oder 36.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CRTC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) im vergangenen Jahr lag bei 36.65. Innerhalb von 26.06 - 36.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) im Laufe des Jahres betrug 26.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.33 und der Spanne 26.06 - 36.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CRTC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CRTC statt?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.15 und 16.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.15
- Eröffnung
- 36.21
- Bid
- 36.33
- Ask
- 36.63
- Tief
- 36.17
- Hoch
- 36.33
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 5.09%
- 6-Monatsänderung
- 22.53%
- Jahresänderung
- 16.70%
