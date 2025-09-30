- Panoramica
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
Il tasso di cambio CRTC ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.05 e ad un massimo di 36.30.
Segui le dinamiche di DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CRTC oggi?
Oggi le azioni DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF sono prezzate a 36.15. Viene scambiato all'interno di 0.84%, la chiusura di ieri è stata 35.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CRTC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF pagano dividendi?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF è attualmente valutato a 36.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CRTC.
Come acquistare azioni CRTC?
Puoi acquistare azioni DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF al prezzo attuale di 36.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.15 o 36.45, mentre 13 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CRTC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CRTC?
Investire in DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.06 - 36.65 e il prezzo attuale 36.15. Molti confrontano 4.57% e 21.92% prima di effettuare ordini su 36.15 o 36.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CRTC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers US National Critical Technologies ETF nell'ultimo anno è stato 36.65. All'interno di 26.06 - 36.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) nel corso dell'anno è stato 26.06. Confrontandolo con gli attuali 36.15 e 26.06 - 36.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CRTC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CRTC?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.85 e 16.13%.
- Chiusura Precedente
- 35.85
- Apertura
- 36.16
- Bid
- 36.15
- Ask
- 36.45
- Minimo
- 36.05
- Massimo
- 36.30
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- 4.57%
- Variazione Semestrale
- 21.92%
- Variazione Annuale
- 16.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8