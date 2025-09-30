- Panorámica
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
El tipo de cambio de CRTC de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.05, mientras que el máximo ha alcanzado 36.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CRTC hoy?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) se evalúa hoy en 36.15. El instrumento se negocia dentro de 0.84%; el cierre de ayer ha sido 35.85 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CRTC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF se evalúa actualmente en 36.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.13% y USD. Monitoree los movimientos de CRTC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CRTC?
Puede comprar acciones de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) al precio actual de 36.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.15 o 36.45, mientras que 13 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CRTC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CRTC?
Invertir en DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.06 - 36.65 y el precio actual 36.15. Muchos comparan 4.57% y 21.92% antes de colocar órdenes en 36.15 o 36.45. Estudie los cambios diarios de precios de CRTC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
El precio más alto de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) en el último año ha sido 36.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.06 - 36.65, una comparación con 35.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers US National Critical Technologies ETF?
El precio más bajo de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) para el año ha sido 26.06. La comparación con los actuales 36.15 y 26.06 - 36.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CRTC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CRTC?
En el pasado, DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.85 y 16.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.85
- Open
- 36.16
- Bid
- 36.15
- Ask
- 36.45
- Low
- 36.05
- High
- 36.30
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 0.84%
- Cambio mensual
- 4.57%
- Cambio a 6 meses
- 21.92%
- Cambio anual
- 16.13%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8