CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
今日CRTC汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点36.05和高点36.30进行交易。
关注DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CRTC股票今天的价格是多少？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票今天的定价为36.15。它在0.84%范围内交易，昨天的收盘价为35.85，交易量达到13。CRTC的实时价格图表显示了这些更新。
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票是否支付股息？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF目前的价值为36.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.13%和USD。实时查看图表以跟踪CRTC走势。
如何购买CRTC股票？
您可以以36.15的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票。订单通常设置在36.15或36.45附近，而13和-0.03%显示市场活动。立即关注CRTC的实时图表更新。
如何投资CRTC股票？
投资DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF需要考虑年度范围26.06 - 36.65和当前价格36.15。许多人在以36.15或36.45下订单之前，会比较4.57%和。实时查看CRTC价格图表，了解每日变化。
Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers US National Critical Technologies ETF的最高价格是36.65。在26.06 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF的绩效。
Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers US National Critical Technologies ETF（CRTC）的最低价格为26.06。将其与当前的36.15和26.06 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRTC股票是什么时候拆分的？
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.85和16.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.85
- 开盘价
- 36.16
- 卖价
- 36.15
- 买价
- 36.45
- 最低价
- 36.05
- 最高价
- 36.30
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- 21.92%
- 年变化
- 16.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8