报价部分
货币 / CRTC
回到股票

CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF

36.15 USD 0.30 (0.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CRTC汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点36.05和高点36.30进行交易。

关注DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRTC股票今天的价格是多少？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票今天的定价为36.15。它在0.84%范围内交易，昨天的收盘价为35.85，交易量达到13。CRTC的实时价格图表显示了这些更新。

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票是否支付股息？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF目前的价值为36.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.13%和USD。实时查看图表以跟踪CRTC走势。

如何购买CRTC股票？

您可以以36.15的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票。订单通常设置在36.15或36.45附近，而13和-0.03%显示市场活动。立即关注CRTC的实时图表更新。

如何投资CRTC股票？

投资DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF需要考虑年度范围26.06 - 36.65和当前价格36.15。许多人在以36.15或36.45下订单之前，会比较4.57%和。实时查看CRTC价格图表，了解每日变化。

Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers US National Critical Technologies ETF的最高价格是36.65。在26.06 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF的绩效。

Xtrackers US National Critical Technologies ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers US National Critical Technologies ETF（CRTC）的最低价格为26.06。将其与当前的36.15和26.06 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRTC股票是什么时候拆分的？

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.85和16.13%中可见。

日范围
36.05 36.30
年范围
26.06 36.65
前一天收盘价
35.85
开盘价
36.16
卖价
36.15
买价
36.45
最低价
36.05
最高价
36.30
交易量
13
日变化
0.84%
月变化
4.57%
6个月变化
21.92%
年变化
16.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8