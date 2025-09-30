- Aperçu
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF
Le taux de change de CRTC a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.05 et à un maximum de 36.30.
Suivez la dynamique DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CRTC aujourd'hui ?
L'action DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF est cotée à 36.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.84%, a clôturé hier à 35.85 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de CRTC présente ces mises à jour.
L'action DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF est actuellement valorisé à 36.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRTC.
Comment acheter des actions CRTC ?
Vous pouvez acheter des actions DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF au cours actuel de 36.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.15 ou de 36.45, le 13 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRTC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CRTC ?
Investir dans DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.06 - 36.65 et le prix actuel 36.15. Beaucoup comparent 4.57% et 21.92% avant de passer des ordres à 36.15 ou 36.45. Consultez le graphique du cours de CRTC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers US National Critical Technologies ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers US National Critical Technologies ETF l'année dernière était 36.65. Au cours de 26.06 - 36.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers US National Critical Technologies ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) sur l'année a été 26.06. Sa comparaison avec 36.15 et 26.06 - 36.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRTC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CRTC a-t-elle été divisée ?
DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.85 et 16.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.85
- Ouverture
- 36.16
- Bid
- 36.15
- Ask
- 36.45
- Plus Bas
- 36.05
- Plus Haut
- 36.30
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- 4.57%
- Changement à 6 Mois
- 21.92%
- Changement Annuel
- 16.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8