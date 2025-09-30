CotationsSections
Devises / CRTC
CRTC: DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF

36.15 USD 0.30 (0.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRTC a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.05 et à un maximum de 36.30.

Suivez la dynamique DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CRTC aujourd'hui ?

L'action DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF est cotée à 36.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.84%, a clôturé hier à 35.85 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de CRTC présente ces mises à jour.

L'action DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF est actuellement valorisé à 36.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CRTC.

Comment acheter des actions CRTC ?

Vous pouvez acheter des actions DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF au cours actuel de 36.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.15 ou de 36.45, le 13 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CRTC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CRTC ?

Investir dans DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.06 - 36.65 et le prix actuel 36.15. Beaucoup comparent 4.57% et 21.92% avant de passer des ordres à 36.15 ou 36.45. Consultez le graphique du cours de CRTC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers US National Critical Technologies ETF ?

Le cours le plus élevé de Xtrackers US National Critical Technologies ETF l'année dernière était 36.65. Au cours de 26.06 - 36.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers US National Critical Technologies ETF ?

Le cours le plus bas de Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) sur l'année a été 26.06. Sa comparaison avec 36.15 et 26.06 - 36.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CRTC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CRTC a-t-elle été divisée ?

DBX ETF Trust Xtrackers US National Critical Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.85 et 16.13% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.05 36.30
Range Annuel
26.06 36.65
Clôture Précédente
35.85
Ouverture
36.16
Bid
36.15
Ask
36.45
Plus Bas
36.05
Plus Haut
36.30
Volume
13
Changement quotidien
0.84%
Changement Mensuel
4.57%
Changement à 6 Mois
21.92%
Changement Annuel
16.13%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8