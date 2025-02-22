КотировкиРазделы
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc

25.09 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNOB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 25.21.

Следите за динамикой ConnectOne Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.73 25.21
Годовой диапазон
20.61 29.30
Предыдущее закрытие
25.06
Open
25.01
Bid
25.09
Ask
25.39
Low
24.73
High
25.21
Объем
1.014 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
3.42%
Годовое изменение
1.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.