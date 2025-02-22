Валюты / CNOB
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.09 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNOB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 25.21.
Следите за динамикой ConnectOne Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNOB
- ConnectOne Bancorp (CNOB) Could Be a Great Choice
- Should You Buy ConnectOne Bancorp (CNOB) After Golden Cross?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ConnectOne Bancorp to redeem $75 million in subordinated debentures in September
- ConnectOne: Attractive As M&A Benefits Appear (NASDAQ:CNOB)
- ConnectOne earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- ConnectOne Bancorp Strengthens Executive Leadership By Appointing Legal Advisor Robert Schwartz to General Counsel
- Keefe, Bruyette & Woods reaffirms outperform rating on ConnectOne stock
- ConnectOne Bancorp, Inc. Completes Merger With the First of Long Island Corporation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- This Waters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Ashland (NYSE:ASH), Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
24.73 25.21
Годовой диапазон
20.61 29.30
- Предыдущее закрытие
- 25.06
- Open
- 25.01
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Low
- 24.73
- High
- 25.21
- Объем
- 1.014 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- 1.50%
