货币 / CNOB
CNOB: ConnectOne Bancorp Inc
25.40 USD 0.31 (1.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNOB汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点25.11和高点25.64进行交易。
关注ConnectOne Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNOB新闻
日范围
25.11 25.64
年范围
20.61 29.30
- 前一天收盘价
- 25.09
- 开盘价
- 25.11
- 卖价
- 25.40
- 买价
- 25.70
- 最低价
- 25.11
- 最高价
- 25.64
- 交易量
- 158
- 日变化
- 1.24%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 2.75%
